Солнечную и ветреную погоду прогнозируют на Южном Урале

Морозов жителям региона не обещают

Сегодня, 12 января, в Челябинской области прогнозируют около −14 градусов, в столице региона до −11 градусов. День будет преимущественно солнечным, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске ожидается около −16°C, днем температура установится в пределах от −9 до −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинской области утром столбики термометров покажут около −16°C, местами ниже. Днем синоптики обещают повышение температуры до минус 9—14 градусов, в горах и низинах прогнозируют до −17°C. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.