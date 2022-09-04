Солнечную и ветреную погоду обещают жителям Челябинской области

Столбики термометров покажут до +20 градусов

Сегодня, 4 сентября, в Челябинской области ожидается преимущественно переменная облачность. Погода будет прохладной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в регионе температура воздуха составит от +18 до +20°С. На юге прогнозируют до +23°С. Переменная облачность, местами в южной части области пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный с переходом на южный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +17, +19°С. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.