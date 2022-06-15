Солнечную и теплую погоду обещают жителям Челябинской области

При этом в регионе прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 15 июня, в Челябинской области воздух прогреется до +27°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, без осадков.

В столице Южного Урала прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы столбики термометров достигнут около +12°C, днем воздух прогреется от +23 до +25°C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинской области также ожидается переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Этим утром столбики термометров покажут около +12°C, днем потеплеет до +27°C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.