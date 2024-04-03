Солнечную и теплую погоду обещают жителям Челябинской области 3 апреля

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 3 апреля, в Челябинской области воздух прогреется до +15 градусов. День выдастся преимущественно солнечным, но ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в утренние часы достигнут +6°C, днем потеплеет до +13…+15 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления до 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха утром поднимется до +3°C, местами теплее. В отдельных районах на юге области возможен туман. Днем градусники покажут до +10…+15 градусов. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.