Солнечную и безветренную погоду прогнозируют в Челябинской области

Сегодня в регионе будет холоднее, чем в минувшие выходные

Сегодня, 26 декабря, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность и слабый ветер. Температура воздуха составит около −10 градусов, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске утром столбики термометров покажут около −15°С, днем будет до минус 6—8 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. В утренние часы температура воздуха составит около −13°С, местами ниже. Днем синоптики прогнозируют от −5 до −10°С, в низинах обещают до −13°С. Ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду.