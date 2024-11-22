Солнечной и теплой будет погода в Челябинской области 22 ноября

В отдельных районах подморозит

Сегодня, 22 ноября, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Температура по области будет разниться: где-то может потеплеть до +5°C, а где-то — упасть ниже −5°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около 0°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южного направления, до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

До −2°C ожидается в Магнитогорске. Ясно. Ветер южный, до 6 метров в секунду.

В Миассе градусники покажут около 0°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, до 5 метров в секунду.

Малооблачную погоду обещают синоптики жителям Сатки. В городе потеплеет до +4°C. Ветер южного направления, слабый.

Температура в Аше поднимется до +5°C. Солнце на протяжении всего дня. Ветер южный, около 5 метров в секунду.

В Верхнеуральске, напротив, воздух остынет до −6°C. Горожан порадует солнечная погода. Ветер южный, до 6 метров в секунду.

В целом показания термометров в регионе достигнут от −2 до +3°C, в низинах температура упадет до −7°C. Утром в отдельных районах туман. Переменная облачность, осадков быть не должно. Местами гололед и изморозь. Ветер южного направления, до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.