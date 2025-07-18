Солнечно и жарко будет в Челябинской области в предпоследние выходные июля

В субботу день выдастся ветреным

В предстоящие выходные, 19 и 20 июля, в Челябинской области ожидается солнечная погода без осадков. В субботу будет умеренно тепло, в воскресенье жарко, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура пока сохраняется низкой: в Челябинске будет около +10 градусов. Днем в субботу прогнозируют +20...+22 градуса, в воскресенье — до +26...+28 градусов. Солнечно. Ветер умеренный северо-западного направления в субботу и слабый западный — в воскресенье.

В горных районах и низинах предстоящей ночью может похолодать до +2 градусов, на остальной территории — от +7 до +12 градусов. Днем потеплеет до +19...+24 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В ночь на воскресенье по области ожидается от +6 до +11 градусов, днем — от +23 до +28 градусов. Переменная облачность, без дождей. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду.