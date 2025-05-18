Солнечно и тепло будет в Челябинске 18 мая

Порывистый ветер пока сохраняется

Сегодня, 18 мая, в Челябинской области сохранится антициклональный тип погоды: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, слабый ветер с отдельными порывами и до +21°С.

В Челябинске ожидается около 18...20°С тепла. Преимущественно без осадков. Ветер северного направления, около 6 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске и Бредах покажут +19°С. День выдастся солнечным. Ветер северного направления, до 4 и 5 метров в секунду соответственно.

Воздух в Миассе и Златоусте прогреется до +18°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Температура в Бакале поднимется до +15°С. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Аше составит +20°С. Преимущественно облачно. Ночью возможен слабый дождь. Ветер западный, слабый.

Ясная погода и +19°С достанутся жителям Пласта, Карталов и Троицка. Ветер северный, до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Сатке и Верхнем Уфалее зафиксируются на +17°С. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления, слабый.

В целом в регионе будет от +16 до +21°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.