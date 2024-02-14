Солнечно и морозно будет в Челябинской области 14 февраля

Сильный ветер стихнет

Сегодня, 14 февраля, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. В отдельных районах может пройти слабый снег. Температура воздуха на большей части территории опустится до −15 градусов и ниже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этим утром приблизятся к −19°C, днем отметка на градуснике установится в пределах от −15 до −17°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют около −16°C, местами ниже. Днем температура воздуха поднимется от −12 до −17°C. Погода порадует большинство жителей региона отсутствием осадков. Ветер преимущественно северного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.