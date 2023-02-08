Солнечная и ветреная погода ожидается в Челябинской области

Местами синоптики прогнозируют туман и изморозь

Сегодня, 8 февраля, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха существенно не изменится: синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют около −10°C. При этом местами в регионе возможен порывистый ветер.

Утром в Челябинске столбики термометров покажут около −19°C, днем потеплеет до минус 7—9 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют около −16°C, в низинах будет значительно холоднее. Днем ожидается до 5—10 градусов со знаком минус, в низинах — до −15°C. Переменная облачность, без осадков. Местами туман и изморозь. Ветер западной четверти 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.