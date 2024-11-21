Солнечная погода возвращается в Челябинскую область

Температура воздуха пока сохранится преимущественно плюсовой

Сегодня, 21 ноября, в Челябинской области ожидается до +4°C и преимущественно солнечная погода без осадков, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске дневной прогрев составит около +4°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.

До +1°C поднимется температура в Магнитогорске. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер юго-западного направления, слабый.

Воздух в Миассе прогреется до +2°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3 метра в секунду.

В Златоусте ожидается около 0°C. Малооблачно. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Еманжелинске зафиксируется на +2°C. День выдастся преимущественно ясным. Ветер юго-западный, слабый.

В целом температура воздуха в регионе составит от −1 до +4°C. Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер западной четверти, до 9 метров в секунду.