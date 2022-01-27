Солнечная погода в Челябинской области сменится снежной

В столице Южного Урала осадков не прогнозируют

Сегодня, 27 января, в Челябинской области ожидаются небольшой снег и порывистый ветер. Днем в большинстве районов региона потеплеет до −3°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром столбики термометров покажут до −20°C. Днем воздух прогреется до −3, −8°C, в горах и низинах будет прохладнее — до 13°C. Облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет облачная погода с прояснениями, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около −17°C, днем потеплеет до −6, −8°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.