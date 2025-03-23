Солнечная погода сохранится в Челябинской области 24 марта

Ветер станет тише

Новая неделя в Челябинской области начнется с погожего весеннего дня: 24 марта синоптики обещают умеренный ветер, солнце и небольшой плюс. Об этом сообщается на сайте областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −3...−5 градусов. Может пройти слабый снег. Днем потеплеет до +5 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер северного направления, от 6 до 11 метров в секунду. Ночью еще сохранятся порывы до 15 метров в секунду.

В северной половине Челябинской области в ночное время также может пройти слабый снег, на остальной территории — без осадков. Синоптики обещают понижение температуры до −3...−8 градусов. Днем ожидается переменная облачность и от +2 до +7 градусов. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду, ночью местами с усилением до 16 метров в секунду.