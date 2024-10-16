Солнечная погода сменится пасмурной в Челябинской области 17 октября

Существенного похолодания не будет

Антициклон постепенно уходит на восток, и уже в четверг, 17 октября, в Челябинской области солнечная погода сменится преимущественно пасмурной. Слабый ветер сохранится, температура снизится буквально на несколько градусов. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске, по данным популярных погодных сервисов, температура воздуха в ночные часы опустится до −4°C, днем поднимется до +6°C. Преимущественно облачно, осадков не предвидится. Ветер южный, до 2,5 метра в секунду.

Столбики термометров в Челябинской области предстоящей ночью будут варьироваться от −4 до −9°C, в горах и низинах может снова похолодать до −14°C. Дневной прогрев составит от +6 до +11°C. Где-то пасмурно, где сохранится солнечная погода. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.

По данным синоптиков, на смену одному антициклону придет другой, и регион окажется между ними. До конца недели сохранится пасмурная погода, в выходные местами возможны небольшие осадки.