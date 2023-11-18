Солнечная погода придет на смену снегопадам в Челябинской области 19 ноября

В регионе сохранится порывистый ветер

В воскресенье, 19 ноября, в Челябинской области осадки прекратятся. Однако в регионе сохранятся порывистый ветер и минусовая температура, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинской области предстоящей ночью похолодает до −6...-11 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут −1...-6 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололед. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинске будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в ночные часы опустится до −7...-9 градусов, днем поднимется до −2...-4 градусов. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.