Солнечная интерференция не отразится на теле и радиоэфире в Челябинской области

Зрители ТВ-каналов не почувствуют на себе шум и «замерзание» картинки из-за природного явления

С 1 по 23 октября 2025 года над Челябинской областью будет наблюдаться явление осенней солнечной интерференции — в этот период солнечный радиошум может кратковременно ослаблять телесигнал. Для подавляющего большинства зрителей, принимающих цифровые мультиплексы, качество изображения останется без изменений. В редких случаях возможны короткие «подвисания», исчезновение изображения или его распад на пиксели, предупреждают в пресс-службе РТРС.

Осенью, по мере смещения Солнца с северного небесного полушария в южное, оно на несколько минут оказывается строго за спутником связи на одной линии с земной приемной станцией. Такое совпадение осей может незначительно снижать уровень сигнала со спутника. Если в эпоху аналогового ТВ это приводило к заметным помехам, то современные цифровые решения РТРС практически нивелируют эффект интерференции.

В Челябинской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 10:13 до 14:04 по местному времени. График влияния интерференции на телеприем опубликован на сайте ртрс. рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя («Работа объектов вещания»), в мобильном приложении «Телегид» («Вещание»).

Обращаем ваше внимание на то, что на эфире ОТВ солнечная интерференция никак не отразится. Наш телеканал будет работать в прежнем режиме и качество картинки «подвисать» не будет.