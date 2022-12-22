Солнечная и ветреная погода сохранится в Челябинской области

Это будет последний холодный день на текущей неделе

Сегодня, 22 декабря, в Челябинской области ожидается солнечная и холодная погода. Местами возможен порывистый ветер. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают гололед на дорогах и туман.

Утром в Челябинске температура воздуха составит около −24°C, днем ожидается повышение до минус 11—13 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет переменная облачность, без осадков. Местами возможны туманы и изморозь. На дорогах гололед. В утренние часы столбики термометров покажут около −22°C, местами ниже. Днем прогнозируют от −11 до −16°C, на западе температура остановится на отметке −8°C. Ветер северо-западный с переходом на южный 3—8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.