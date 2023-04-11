Солнечная и ветреная погода сохранится на Южном Урале

В регионе по‑прежнему будет тепло

В ближайшие несколько дней погода в Челябинской области не изменится: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют тепло, солнце и порывистый ветер, в том числе сегодня, 11 апреля. Рассказываем подробнее.

Утром в отдельных районах региона могут сохраняться минусовые температуры, днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. Местами будет около +6 градусов. День будет преимущественно солнечным, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы ожидается около +3 градусов, днем потеплеет до +11 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления 4—9 метров в секунду.