Солнечная и ветреная погода ожидается в Челябинске

Воздух в городе прогреется до -14 градусов

Сегодня, 15 января, в Челябинской области ожидается небольшое повышение температуры. Однако в некоторых районах по-прежнему будет ниже −20 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность и сильный ветер.

Утром температура воздуха в Челябинске составит −21°С, днем столбики термометров поднимутся до −14°С. Ветер преимущественно западного направления 7 — 12 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не предвидится.

В Челябинской области сегодня в утренние часы будет около −19°С, местами значительно ниже. Днем синоптики обещают до −14...-19 градусов Цельсия. В районах, расположенных в низинах, сохранится более холодная погода до −24°С. Ветер западный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.