Солнечная и безветренная погода сохранится в Челябинской области

В регионе в среду по‑прежнему будет тепло

Сегодня, 18 января, в Челябинской области потеплеет до −2°C. Местами будет холоднее. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают солнечную погоду со слабым ветром.

В Челябинске утром будет около −16°C, днем столбики термометров поднимутся до минус 3—5 градусов Цельсия. Небольшая облачность, осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается небольшая облачность и без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около −14°C, местами ниже. Днем обещают повышение температуры до 2—7 со знаком минус, на юге будет холоднее — до −12°C. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду, в северных районах региона порывы могут достигать 12 метров в секунду.