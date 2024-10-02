Солдаты-срочники из Челябинской области будут проходить службу вне зоны боевых действий

Этой осенью в армию призовут 3100 южноуральцев

Первого октября в Челябинской области начался осенний призыв на срочную службу. Комиссариат намерен призвать 3100 ребят, это на 300 человек меньше, чем в весенний призыв.

«Все призывники будут проходить срочную службу на территории Российской Федерации. Для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах РФ призывники направляться не будут. Срок военной службы по призыву неизменен и составит 12 месяцев. После прохождения службы призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — заверил военный комиссар Челябинской области полковник Андрей Максуров.

Большую часть ребят, по словам Максурова, направят для прохождения срочной службы в Центральный, а также в Московский военный округ, в том числе 15 южноуральцев попадут на службу в Президентский полк. Наши ребята также будут служить на Дальнем Востоке, на юге России. И в самых разных родах войск: во флоте, а также в научных и спортивных ротах. Например, в научные роты попадут 10 парней, имеющих высшее образование и научные достижения, а в спортивные — перспективные спортсмены, в армии они смогут продолжить тренировки.

«Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят своевременно военную технику и получат военную учебную специальность», — добавляет Максуров.

Этой осенью призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Повестки в военкомат остаются бумажными — их собираются вручать лично под подпись и рассылать заказным письмами. Все поводы для отсрочки продолжают действовать. Призыв продлится до 31 декабря, а уже 15 октября призывников станут отправлять в части.

«Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжаловать решение призывных комиссий в досудебном порядке», — замечает Максуров.

Для призывников и их близких уже открыта горячая линия по вопросам призыва при областном комиссариате. Звонить сюда можно в будни с 9:00 до 16:00 по телефонам: (351) 266-60-47, 266-60-25, 266-09-61.