Соль, голуби и мусорный бак на коньках: о чем просят губернатора южноуральцы

Подборка самых небанальных обращений к главе региона

В День смеха, 1 апреля, в информагентстве «Первое областное» решили собрать самые необычные и в некотором роде смешные обращения южноуральцев к самой медийной общественной персоне Челябинской области — губернатору Алексею Текслеру.

Чаще всего жители области пишут о своих заботах в социальных сетях: в крупных пабликах и официальных аккаунтах представителей власти, в том числе и губернатора. Переработкой этой информации занимается Центр управления регионом. Именно сюда стекается настоящее досье на муниципалитеты: мэрия какого города быстрее решает озвученные проблемы, где больше всего жалоб на работу ЖКХ и дорожников. Бывают случаи, когда вопросы местного масштаба озвучивают сразу губернатору. Несмотря на курьезность некоторых обращений, все они передаются для ответа и рассмотрения в ведомства.

Челябинка Оксана Вербицкая отличилась самым житейским комментарием — женщина попросила у губернатора... соли.

«Уважаемый Алексей! Извините за фамильярность. У меня дома нет соли две недели. Выкручиваюсь приправами с солью и аджикой. Без сахара я проживу, хоть булочки и печенья сама пеку... Но! Соль! Оно, конечно, вредно для здоровья, но все же... Нет соли», — написала она в комментариях к посту губернатора.

Сложно сказать, насколько всерьез челябинка просила помочь главу промышленного региона с солью, но очевидно, что автор другого поста обратилась за помощью с наболевшим вопросом. Она попросила записать ее... к стоматологу:

«Здравствуйте. Мне отказывают в записи к стоматологу по номеру... Отправляют в поликлинику, а в поликлинике говорят: звоните по телефону. И как быть? У меня зуб болит».

Очень часто в обращениях озвучиваются проблемы, которые и не нужно адресовать главе региона. Они должны решаться на местах, но, видимо, жители считают, что решать проблему надо «на корню». Например, в Челябинске многодетная семья пожаловалась на стаю голубей.

«В квартиру на последнем этаже дома по Шоссе Металлургов через вентиляцию стали залетать птицы. Многодетная семья незваным гостям была не рада. Тем более птицы вели себя нагло и воровали еду со стола. ЦУР оперативно направил обращение в администрацию города. Мэрия начала проверку. Выяснилось, что при прокладывании кабеля интернет-провайдером работы были выполнены некачественно. Из-за этого птицы получили доступ в вентиляцию. Оперативно проблема сотрудниками УК была устранена», — рассказали в ЦУРе.

А в Миассе жители пожаловались, что во дворе многоквартирного дома мусорный контейнер катается по скользкому насту и врезается в припаркованные автомобили. В Снежинске жители рассказали, как в подвале гудят трубы: «целый день как китайская казнь».

Не все заявки на имя губернатора поступают о проблемах насущных. Духовное волнует жителей региона не меньше. Так, недавно во «ВКонтакте» появилось вот такое обращение к Алексею Текслеру:

«Уважаемый Алексей Леонидович, прошу обратить внимание: в государственном музее истории на входе располагается „историческая“ выставка, а точнее выставка эротики. Нет возрастных ограничений, нет запрета на вход детей. Основные посетители музея — дети и их родители».

Жалоба на изображение обнаженных женских тел вызвала бурный интерес пользователей и собрала немало репостов. На пост ответило и профильное министерство.

Встречаются среди обращений и риторические вопросы, и рассуждения. Например, житель Златоуста философствует о традиционной медицине. Мужчина пожаловался на «гестаповские методы лечения от чесоточного клеща» в местной больнице: ему не понравились прописанные врачом средства. Судя по комментариям под постом, проблема решилась без вмешательства главы региона: пользователи подсказали автору аптечные и народные способы избавления от паразита.

Таких сообщений в ежедневной повестке Южного Урала — десятки. Искусно и виртуозно используя эпитеты и потенциал богатого русского языка, пользователи Сети стараются обратить большее внимание на свои замечания и сообщения, чтобы решить ту или иную — и все же актуальную для них в данный момент — проблему.

А есть среди сообщений напутствования — губернатору от души и по зову своего сердца. Как, например, вот это сообщение Алексею Текслеру было отправлено в надежде, что губернатор вдохновится призывом и начнет, видимо, в перерывах между работой, просить и заклинать о процветании России и ее народа:

«Заклинание на защиту и процветание России ее народа

Горы — защитите отца и мать — Россию.

Землюшка ты наша, дай живую силу.

Ветер, поле, мгла ночная, угони врагов от края.

Пусть огонь их всех сожжет, от зла Россию сбережет.

Вооды, растения, воздух, эфир, — защити наш российский мундир.

Помоги солдатам легко побеждать, боли и муки не испытать.

Силу сознания им дать и легко трудности преодолевать.

Во благо живым, во благо стране, во благо всему человечеству и круглой земле.

Пусть процветает любовь и разумность, выведи в свет теневую бездумность.

Направь ты ее в искусство, в духовность,

В мир гармонии, науки и в мудрость».