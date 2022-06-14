Сохранившие коллектив работодатели Челябинской области получат субсидию

Предприятия могут рассчитывать на поддержку государства при угрозе сокращений и вынужденном простое

В Челябинской области расширен перечень граждан, при найме или сохранении занятости которых работодатели могут получить субсидии, сообщили сегодня, 14 июня, в правительстве Челябинской области.

Размер субсидии соответствует МРОТ, увеличенному на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды, на районный коэффициент и на количество трудоустроенных граждан сроком до 3 месяцев. Получить поддержку могут предприятия, которые оформят на временные работы своих сотрудников, находящихся под угрозой увольнения из-за сокращения рабочих мест, временной приостановки работ, вынужденного простоя и других причин.

Аналогичную субсидию получат работодатели, которые примут участие в организации общественных работ для официально безработных граждан, а также переобучат находящихся под угрозой увольнения сотрудников и примут их на работу по новой профессии.

Более подробную информацию о мерах поддержки работодателей в 2022 году можно найти на официальном сайте ГУ по труду и занятости населения Челябинской области.