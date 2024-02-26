Соглашение с Росприроднадзором добавит баллов к заявке МГТУ им. Носова на программу «Приоритет‑2030»

Кроме того, вуз поддержит премию ведомства «Экология — дело каждого»

Росприроднадзор и Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова заключили соглашение о взаимодействии, цель которого — популяризировать охрану окружающей среды, экологическую безопасность и достижения науки и техники. В планах сторон — поддержка Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», а также привлечение студентов к программам госоргана в рамках реализации мероприятий по экологии.

Как сообщает пресс-служба вуза, соглашение играет важную роль для университета: три сотрудника вуза получили статус исследователей в области экологической безопасности и теперь могут быть задействованы в проведении государственной экологической экспертизы; в качестве партнера вуза Росприроднадзор подтверждает статус о сотрудничестве с контролирующими и надзорными органами в области рационального природопользования, что добавляет баллов к заявке университета на программу «Приоритет-2030». И наконец, сотрудничество с ведомством — участие в премии «Экология — дело каждого» — дает возможность школьникам получать дополнительные баллы для поступления в университет.

«Школьники участвуют в олимпиадах и конкурсах, получают призовые места, на основании подтверждающих документов абитуриент при поступлении получит от 3—5 дополнительных баллов, а при поступлении это играет важную роль. Кроме того, победители получают еще и денежные призы. Кроме того, у нас уже заключен договор с Росприроднадзором о прохождении нашими студентами практики в ведомстве, после которой они рекомендуются к ним для трудоустройства», — рассказала директор Центра энергосбережения и экологии Юлия Сомова.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, в Челябинской области МГТУ уже третий вуз, поддержавший инициативы ведомства в плане экологического просвещения. Ранее были заключены соглашения с Челябинским госуниверситетом и Южно-Уральским гуманитарно-педагогическим университетом (ЮУрГГПУ).

«Магнитогорск является драйвером во многих областях и направлениях, в частности и в экологической сфере. Занимает лидирующие позиции не только в Челябинской области, но и в целом по стране. Многие проекты, которые реализуются здесь, по своим масштабам заслуживают самых высоких оценок. Мы благодарим МГТУ им. Г. И. Носова за поддержку. Вместе с вами теперь 60 вузов поддерживают нашу премию», — сказал замруководителя Росприроднадзора Владислав Потапов.