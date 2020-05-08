Собственная «Красная площадь» появится в Челябинске ко дню Победы

Государственный исторический музей Южного Урала анонсировал свою самую масштабную экспозицию.

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В Челябинске появится «Красная площадь». Об этом сообщил Государственный исторический музей Южного Урала, анонсируя свою новую экспозицию. Выставка «Одна на всех Победа» должна была открыть свои двери для посетителей ко Дню Победы, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции открытие пришлось отложить. По предварительным данным, экспозиция начнет функционировать осенью 2020 года.

«Изюминка состоит в том, что зрители, двигаясь по специально созданному маршруту по территории музея, „пройдут“ символический путь к Победе. Специально для выставки собраны уникальные экспонаты, документы и фотографии. Часть разделов уже полностью готова и находится „в режиме ожидания“. Это будет более масштабная и содержательная выставка, чем даже основная экспозиция музея», — сообщает пресс-служба музея.

Кроме того, с выставкой будет открыта новая экспозиционная площадка. Уже сейчас здание музея украшаются плакатами, а площадка перед зданием музея выкрашена в красный цвет, создавая в Челябинске собственную «Красную площадь».