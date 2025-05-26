Собиратели земель: челябинские школьники улучшили всероссийский результат по скоростной сборке спилс-карт

Победу на турнире одержала команда школы № 121

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В Челябинске завершился областной чемпионат по скоростной сборке спилс-карт среди школьников. В день награждения три лучшие команды регионального чемпионата решили устроить дополнительное состязание по сборке карты России, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Три лучшие команды — это представители челябинской школы № 121 (результат в основном соревновании — 1 минута 56,22 секунды), команда челябинской гимназии № 93 (2:16,93) и челябинской школы № 42 (2:24,40).

Представитель команды победителей, девятиклассник Кирилл Золотов, признается, что вообще-то стал «собирателем земель» случайно.

«Ко мне подбежала учительница по географии и спросила, не хочу ли я поучаствовать в конкурсе. Мы с друзьями согласились, и сначала заняли третье место, расстроились. Но стали усердно тренироваться, и после этого занимаем только первые места», — рассказал школьник.

Все роли в команде четко распределены, поэтому паники ни у кого нет — только слаженная работа каждого из троих участников на своем «фронте».

И она приносит результат. Сегодня команда собрала карту страны за 1 минуту 41 секунду! И теперь лучший результат в России принадлежит Челябинску.

Проект реализуется с сентября 2024 года. За это время в городах и районах Челябинской области прошло 34 турнира, спилс-карты страны и региона собирали тысячи ребят.

Организаторами чемпионата выступают АНО «Творческий союз «В Движении» совместно с Всемирной федерацией спилс-карт при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой и регионального отделения Движения Первых на средства Фонда президентских грантов.