Россиянам представили образец школьной формы из ткани, соответствующей ГОСТу. По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александра Реута, она сотрет границы между учениками из семей с разным доходом и религией.
По словам главы Минпросвещения, школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. ГОСТ для детской одежды начнет действовать в России с 1 сентября. Юбки, пиджаки и брюки должны быть практичными, удобными и носить светский характер.
Покрой формы должен быть выполнен в деловом стиле без запрещенной символики. Соответствующие изменения направлены на воспитание патриотических чувств учеников. Мнения об одежде разделились: одни считают, что благодаря этому ГОСТу разница в доходах семей учеников будет сглажена, другие — не понимают, за что так поступать со школьниками.
Отметим, что это не единая форма, а ГОСТ к ткани и пошиву. Даже он не является обязательным для всех детей и родителей — следовать ему должны только при госзакупках.