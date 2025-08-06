Со светским характером: челябинцам представили образец гостовской школьной формы

По задумке, костюмы должны стереть границы между детьми из разных социальных слоев

Россиянам представили образец школьной формы из ткани, соответствующей ГОСТу. По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александра Реута, она сотрет границы между учениками из семей с разным доходом и религией.

По словам главы Минпросвещения, школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. ГОСТ для детской одежды начнет действовать в России с 1 сентября. Юбки, пиджаки и брюки должны быть практичными, удобными и носить светский характер.



Покрой формы должен быть выполнен в деловом стиле без запрещенной символики. Соответствующие изменения направлены на воспитание патриотических чувств учеников. Мнения об одежде разделились: одни считают, что благодаря этому ГОСТу разница в доходах семей учеников будет сглажена, другие — не понимают, за что так поступать со школьниками.

Отметим, что это не единая форма, а ГОСТ к ткани и пошиву. Даже он не является обязательным для всех детей и родителей — следовать ему должны только при госзакупках.