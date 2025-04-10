Со сходом льда южноуральцы открывают сезон рыбалки на воде

Где можно порыбачить в Челябинске и области

Водоемы Челябинской области освобождаются от ледовых оков, и заядлые рыбаки, сложившие было удочки, вновь потянулись на берега рек, озер и водохранилищ. В редакции «Первого областного» тоже есть несколько любителей рыбалки, которые поделились, где можно половить рыбу в черте южноуральской столицы и по области, а также кого там можно поймать.

В Челябинске рыбаки едут на Шершневское водохранилище, озера Смолино, Синеглазово, Первое, Второе и реку Миасс. В них водятся окунь, чебак, судак, карп, окунь, подлещик. Плюс в озере Синеглазово — плотва и карась, в Первом и Втором озерах — чебак и щука.

В области особой любовью рыбаков пользуются озера Узункуль и Урефты (Сосновский округ) — туда едут в основном за карпом и окунем; Треустан (Красноармейский округ) — тут можно выловить чебака и рипуса; Аргази (Карабаш) — щука, судак; Тептярги (Аргаяшский округ) — карп, щука, лещ, чебак; Калды (Кунашакский округ) — карп, щука. За карасем бывалые рыболовы советуют ехать на озеро Уелги (Кунашак), Селезян (Еткуль) и Мыркай (Красноармейский округ). Большой «выбор» рыб предлагают также Сугояк (Красноармейский район), Увильды, памятник природы и «уральская жемчужина», и Большой Кисегач (Чебаркульский округ).

Напомним, в конце апреля в Челябинской области начнется нерестовый период — в это время на водоемах действует запрет на ловлю сетями или с лодки, рыбачить только с берега удочкой. С 25 апреля по 5 июня запрет будет действовать на Троицком и Южноуральском водохранилищах, также на озере Улагач (Озерск), на остальных водоемах Челябинской области — с 5 мая по 15 июня.

В Минэкологии рыбаков просят помнить об ответственности перед природой и призывают выбирать биоразлагаемые лески и экологически безопасные материалы для снастей и приманок, чтобы избежать загрязнения водоемов микропластиком и другими вредными веществами; избегать использования свинцовых грузил и приманок, поскольку свинец токсичен для рыб, птиц и других животных; использовать только разрешенные виды снастей и приманок; соблюдать нормы и ограничения на вылов рыбы; применять практику «лови и отпускай», выпуская пойманную рыбу обратно в водоем с минимальным повреждением.