Со школьной скамьи в миллионеры: партия «Новые люди» предложила новый подход к образованию

В Челябинской области собираются внедрить программу обучения предпринимательству

Партия «Новые люди» и ВЦИОМ вчера представили результаты опроса, посвященного предпринимательской активности среди молодых людей. Исследование провели по заказу партии в апреле этого года, в нем участвовали 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.

Оказалось, что почти две трети (60 %) россиян хотели бы стать предпринимателями. Доля родителей, которые желают, чтобы у их детей был собственный бизнес, еще выше, она составляет 62 %.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал основные причины, по которым люди задумываются о предпринимательской карьере. Это независимость, высокий доход, самореализация. Сдерживают россиян от того, чтобы открыть собственное дело, три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, а также административные барьеры.

Еще один принципиальный момент: в ходе опроса 82 % респондентов отметили, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сказал, что новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей, и предложил обучать основам предпринимательства со школьной скамьи.

«Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство — это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей. Если в стране становится больше предпринимателей, людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики. А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть, пора чем-то помочь людям, развивающим экономику?» — отметил Алексей Нечаев.

У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно ее готовы масштабировать на всю страну, в том числе и на Челябинскую область.

«В Челябинской области действует несколько программ по развитию молодежного предпринимательства, они помогли открыть свой бизнес многим молодым людям. Это говорит о большом интересе челябинцев к идее по созданию собственного бизнеса. Включая обучение предпринимательским компетенциям в школьную программу, мы закладываем фундамент для дальнейшего развития экономики. Люди, которые сейчас за школьной скамьей освоят основы ведения бизнеса, через 10—15 лет будут создавать товары, услуги и рабочие места», — отмечает промышленник из Челябинска, кандидат от партии «Новые люди» Игорь Важенин.