Со дна городского пруда в Златоусте подняли 40 тысяч тонн донных отложений

Столько весят 200 крупных синих китов

За два месяца из городского пруда на реке Ай в Златоусте достали более 40 тысяч тонн донных отложений, сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. Мы посчитали, что собранная масса ила сопоставима с весом 200 синих китов.

Очередной этап очистки дна на городском пруду в Златоусте начали в июне этого года — после окончания нерестового периода. Всего за 2023-й из водоема планируют изъять более 120 тысяч кубометров донных отложений. Это едва поместилось бы в 48 сочинских олимпийских бассейнов.

В конце августа на акватории, которая была очищена, провели батиметрическую съемку. Так проверили глубину и убедились в достоверности подсчетов об объеме поднятых донных отложений.

Напомним, за весь прошлый год златоустовский пруд очистили от почти 100 тысяч кубометров донных отложений.