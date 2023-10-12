Со дна городского пруда в Златоусте подняли 100 тысяч тонн донных отложений

Работа, запланированная на этот год, почти закончена

За пять месяцев более 100 тысяч кубометров донных отложений достали из городского пруда на реке Ай в Златоусте, сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. Мы подсчитали, что это сравнимо с объемом 50 олимпийских бассейнов.

Очищать городской пруд в Златоусте начали в июне этого года, сразу после окончания нерестового периода. Всего со дна планируют поднять 120 тысяч кубометров отложений.

«Работы, предусмотренные в 2023 году, близятся к завершению», — заверили в Минэкологии.

В начале октября на акватории, которая была очищена, провели батиметрическую съемку. Так проверили глубину и убедились в достоверности подсчетов об объеме поднятых донных отложений.

Напомним, за весь прошлый год златоустовский пруд очистили от почти 100 тысяч кубометров донных отложений.