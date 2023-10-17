СНТ в Магнитогорске оштрафовали за отключение садовода от электричества

После вмешательства антимонопольщиков свет вернули

Челябинское УФАС оштрафовало за самоуправство СНТ «Мичурина-5» в Магнитогорске. Организация заплатит в федеральный бюджет 50 тысяч рублей за то, что отключила от электричества один из садовых участков, сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе антимонопольного органа.

За помощью к УФАС обратился пострадавший садовод. Расследование показало, что товарищество действительно заблокировало передачу электроэнергии по садовым сетям на объект заявителя. Представители СНТ объяснили свои действия тем, что сетевая организация якобы незаконно подключила домик заявителя к их сети. Однако в УФАС пришли к выводу, что подключение было законным и подтверждено договором с гарантирующим поставщиком.

«Следовательно, садоводческое товарищество не имело права препятствовать передаче электроэнергии», — сочли в УФАС.

После подачи жалобы электроснабжение на участке заявителя было восстановлено.