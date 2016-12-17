В Челябинске снова отменили занятия для школьников

Ученики с 1 по 4 классы остаются дома.
Аномальный мороз в Челябинске третий день подряд отменяет занятия для школьников. Однако на этот раз дома остаются не все. Температура воздуха оказалась достаточной для отмены занятий только у младшеклассников.
Накануне, 21 декабря, все челябинские школьники остались дома
— 22 декабря отменены занятия в школах с 1 по 4 классы 1 смены! Информация об отмене занятий во 2 смену появится к 10 часам утра! — сообщили сайту «Первый областной» в челябинской службе спасения.
Более подробная информация об отмене занятий в Челябинске — в специальном разделе.