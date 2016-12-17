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В Челябинске снова отменили занятия для школьников

В Челябинске снова отменили занятия для школьников
Челябинск , учеба , похолодание , отмена занятий
22.12.2016 05:51:14

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Ученики с 1 по 4 классы остаются дома.

Аномальный мороз в Челябинске третий день подряд отменяет занятия для школьников. Однако на этот раз дома остаются не все. Температура воздуха оказалась достаточной для отмены занятий только у младшеклассников.

Накануне, 21 декабря, все челябинские школьники остались дома из-за сильных морозов. Однако сегодня, 22 декабря, некоторым все же придется пойти в школу. Поскольку температура воздуха немного повысилась, занятия отменили только у младших школьников.

— 22 декабря отменены занятия в школах с 1 по 4 классы 1 смены! Информация об отмене занятий во 2 смену появится к 10 часам утра! — сообщили сайту «Первый областной» в челябинской службе спасения.

Более подробная информация об отмене занятий в Челябинске — в специальном разделе.


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