«Снова и снова переживаю детство»: воспитатель из Златоуста рассказала о своей профессии

К родителям, так же как к детям, нужен индивидуальный подход

Дарья Трушкина — молодой специалист, она работает педагогом в детском саду № 65 в Златоусте. Ко Дню воспитателя, который отмечается 27 сентября, она рассказала ИА «Первое областное» о профессии и поделилась своими наблюдениями.

«В одиннадцатом классе не стояло вопроса, на кого поступать. В педуниверситет не получилось, и я пошла учиться в педагогический колледж, на специальность „преподаватель начальных классов“»,

— рассказывает Дарья Трушкина.

Кем стать в будущем, девушка решила еще в детстве. Когда была маленькая, рассаживала игрушки и учила их.

После обучения встал выбор: идти работать в школу, детский сад или выбрать путь педагога дополнительного образования.

«Я хотела понять психологию маленьких детей, как они развиваются и учатся все делать с нуля, потому что в школу они приходят уже с какой-то базой умений и навыков. Поэтому я решила рискнуть и начала работать воспитателем, хотя было и страшно. Ведь воспитатель — это второй человек после родителей, который учит ребенка именно тем базовым навыкам, с которыми он переходит на новый жизненный этап. Ты учишь его всему: от умения одеваться и держать ложку до решения первых примеров и сложения слов в предложения»,— рассказывает Дарья.

В профессии девушка чуть больше года. За это время она успела поработать с ребятами разных возрастов. В детских садах не хватает кадров, поэтому работа одного воспитателя с двумя группами является обычной практикой.





«Быть воспитателем — это значит снова и снова переживать детство, удивляться, радоваться, как в первый раз, чему-то новому и неизведанному»,— считает Дарья.

Стрессоустойчивость как главное качество

На вопрос, какие сложности встречаются в ее работе, героиня смеется и говорит, что «в этом деле нужно иметь стальные нервы».

«Во-первых, важна стрессоустойчивость. У каждого ребенка свой характер. Если вы идете на эту работу, будьте готовы не только к ярким и позитивным моментам, но и к тому, что вас могут не слушаться, могут делать что-то назло. Периодически между детьми возникают конфликты, которые несут последствия», — отмечает педагог.

Воспитатель считает, что умение разрешать конфликты и оценивать ситуацию спокойно является основополагающим навыком «молодого бойца» в детском саду. Работа с родителями тоже входит в обязанности дошкольного педагога. Собеседница признается, что порой к ним, как к детям, нужен индивидуальный подход.

«Работа очень ответственная, важная, требующая много сил. Хотелось бы, чтобы этот труд оценивался по достоинству»,— признается Дарья.

Эксперименты — отличный метод обучения маленьких детей

Дарья ратует за практический подход в обучении детей. На занятиях они проводят настоящие опыты.

«В этом году познавательное развитие я провожу в формате экспериментов. Каждое занятие у нас не похоже на другое. Хотя эксперименты и очень простые, они вызывают у детей невероятный интерес к процессу. Знакомство с профессиями мы проводим через экскурсии. Когда ребята сами задействованы в процессе, это помогает им быстрее разобраться в теме», — делится педагог.

Дети — самые честные люди

В ответ на вопрос о плюсах профессии собеседница мягко улыбнулась. Она рассказывает, что в один момент хотела бросить работу. Но, придя после отпуска в детский сад, выкинула эту мысль из головы.

«Несмотря на сложности, я нахожу больше хороших моментов в работе. Каждое утро я получаю букеты, которые дети несут с душой. Пусть это будут даже самые обычные сорняки с участка детского сада. Периодически они меня „угощают“ пирожным из песка, рисуют мои портреты с треугольной головой, вкладывая во все это свою любовь. Когда я нахожусь в отпуске, скучаю по их забавным историям. Приятно идти на работу, зная, что тебя там ждут с горящими глазами», — призналась Дарья Трушкина.



Автор: Ксения Рындина