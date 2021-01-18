Сносить ветхо-аварийные дома в Челябинске будут оперативнее

Комитет управления имуществом и земельными отношениями Челябинска изменил подход к этой работе

Сносить ветхо-аварийные дома в Челябинске теперь будут быстрее. Как сегодня сообщила во время аппаратного совещания заместитель главы города Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, Комитетом управления имуществом и земельными отношениями был изменен подход к сносу таких зданий. Отметим, ранее решать вопросы о сносе аварийных домов оперативнее давала поручение глава Челябинска Наталья Котова.

«Мы изменили подход к сносу тех домов, которые расселяются, для ускорения их демонтажа с территории города. Так, теперь при расселении аварийных домов, когда мы уже понимаем, что фактически выходим на завершающую стадию, Комитетом по имуществу будут отыгрываться проекты, на основании которых в дальнейшем можно будет осуществить снос»,— рассказала чиновница.

По ее словам, такие проекты будут разрабатываться заблаговременно, и когда дом будет расселен, подрядная организация будет сразу же проводить необходимые работы.

«Надеемся, что такой поход позволит сносить аварийные многоквартирные дома в более сжатые сроки»,— добавила Надежда Рыльская.

Напомним, по всей Челябинской области активно ведется работа по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья в новые квартиры в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в регионе до 2025 года ожидается поэтапное расселение более 500 аварийных домов площадью 183 тысячи квадратных метров.