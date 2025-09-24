﻿Снежный полигон в Челябинске подготовили к зиме

﻿Площадку полностью оснастили для работы

Подготовка к зимнему сезону в Челябинске продолжается. Глава города Алексей Лошкин лично проинспектировал снежный полигон, где оценил готовность инфраструктуры и технического парка к предстоящим снегопадам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

По словам градоначальника, система работы снегосвалки настроена так, чтобы исключить внештатные ситуации.





«Значительно улучшили логистику: полигон обеспечили маршрутными навигаторами для водителей, отремонтировали подъездные пути и организовали проезды по самой территории. В среднем одна машина, приехавшая для разгрузки снега, будет находиться на полигоне не более 10 минут»,— отметил Алексей Лошкин.

Особое внимание уделено комфорту водителей. Установлено освещение и построены утепленные помещения для 23 человек.





Технический арсенал полигона разнообразный. От классических самосвалов до мощных бульдозеров — вся техника готова к работе. Парк расширили на средства, предоставленные по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Это помогло подготовиться к разным ситуациям. Особого внимания заслуживает бульдозер «ЧЕТРА», способный перемещать до 25 тонн снега за один подход.





Директор МКУ «ЭВИС» Александр Егоров сообщил о внедрении новой системы управления. На полигоне появился диспетчер, который будет контролировать все процессы в режиме реального времени. Для оперативного ремонта техники создана специальная зона обслуживания.

Важным изменением стало расширение въездной дороги, что позволит оптимизировать движение спецтехники. По словам руководства, весь парк машин, обновленный благодаря программе модернизации, находится в полной готовности к зимнему сезону.