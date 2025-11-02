Снежный покров высотой до 6 см установился в Челябинской области 2 ноября

Осадки не прекратятся до ночи

В ночь на 2 ноября в Челябинской области начался снег, и уже к утру местами высота снежного покрова достигла 6 сантиметров, сообщили в региональном Гидрометеоцентре.

«В северо-восточных районах и местами в горах установился временный снежный покров высотой от 0,5 до 6 сантиметров. В северной половине области местами зарегистрировано слабое отложение мокрого снега на проводах»,— уточнили синоптики.

Температура воздуха ночью опускалась до −5...+3 градусов.

На утро 2 ноября все региональные дороги в Челябинской области в проезжем состоянии: их уже обработали противогололедными материалами. Дорожники продолжат обработку при необходимости.

Ожидается, что осадки прекратятся в понедельник, 3 ноября.