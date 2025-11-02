В ночь на 2 ноября в Челябинской области начался снег, и уже к утру местами высота снежного покрова достигла 6 сантиметров, сообщили в региональном Гидрометеоцентре.
«В северо-восточных районах и местами в горах установился временный снежный покров высотой от 0,5 до 6 сантиметров. В северной половине области местами зарегистрировано слабое отложение мокрого снега на проводах»,— уточнили синоптики.
Температура воздуха ночью опускалась до −5...+3 градусов.
На утро 2 ноября все региональные дороги в Челябинской области в проезжем состоянии: их уже обработали противогололедными материалами. Дорожники продолжат обработку при необходимости.
Ожидается, что осадки прекратятся в понедельник, 3 ноября.