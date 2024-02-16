Снежный покров на Таганае достиг 100 сантиметров

Это рекорд за последние 16 лет

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области к 15 февраля установлен рекорд глубины снежного покрова. Местами он достигает 100 сантиметров, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«В разные годы этот уровень колебался от 23 сантиметров (2009 год) до 74 сантиметров (2016 год), абсолютный максимум не превышал 96 сантиметров. А сейчас нам не хватает снегомерной рейки», — рассказали в пресс-службе.

В марте из-за плотности снега значительно вырастет и запас влаги, поскольку обычно в горах это самый снежный месяц.