Снежный плен. Как в Челябинской области автомобилисты пережили обильный снегопад

Помощь на дороге оказывают полицейские и спасатели, а южноуральцы предлагают бесплатный ночлег

В понедельник, 27 февраля, наш регион накрыли обильные осадки и сильный ветер. Снегом сильно заметало дороги, что больше всего было заметно в горнозаводской зоне Челябинской области, а также на юге региона. Дорожникам пришлось практически на весь день ограничить движение в сторону Уфы, а кое-где было необходимо экстренно расчищать путь до населенных пунктов. В информагентстве «Первое областное» собрали истории спасения водителей и пассажиров из снежного плена и тех, кто эту помощь оказывал.

События, которые развернулись накануне на дорогах области, в критические часы напоминали ЧС двухлетней давности. 23 февраля 2021 года сотни автомобилистов оказались заточены в снежном плену, а дороги очень быстро сравнялись со снежной степью.

К счастью, в целом вчерашний день прошел спокойнее. В Красноармейском районе водитель фуры на заснеженной трассе, ведущей из Миасского в Шадринск (71-й километр), выехал в правый кювет. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, сообщение об этом поступило от очевидцев. Экипаж ДПС тут же выехал на место происшествия, а по пути вызвали спецтехнику. Для работы пришлось перекрыть движение: фуру подцепили к автокрану, который, в свою очередь, сцепили с тяжелым самосвалом. В итоге большегруз удалось вытащить.





Труднее всех пришлось жителям южных районов, где снежные переметы образовали целые сугробы прямо на проезжей части. Так, например, в Брединском районе три человека на легковом ВАЗе попали накануне вечером в настоящий снежный плен неподалеку от поселка Светлые Озера. Поняв, что самостоятельно им не выбраться, они решили позвонить в экстренную службу.

«На помощь выслали один, а затем второй трактор, оба не смогли пробиться, так как снег влажный и он быстро учиняет препятствия. Для эвакуации людей выехал на снегоходе Владислав Кобзов, начальник 57-й пожарно-спасательной части. Ему удалось вызволить их из снежного плена и доставить домой»,

— рассказал начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Владимир Сукач.





Кроме того, вчера в нескольких километрах от Троицка помощь потребовалась женщине, у которой был полуторагодовалый ребенок на руках. В поисково-спасательной службе региона сообщили, что специалистам пришлось в метель пробиваться к ней по затемненным проселочным дорогам. Семью нашли на железнодорожной платформе: к счастью, малыш был тепло укутан, а самой женщине не потребовалась медицинская помощь. Их эвакуировали в город.

Жительница Миасса решилась в непогоду выехать в город на машине со своим шестилетним ребенком. Автоледи потеряла управление над легковушкой, съехала на обочину и оказалась в плену у стихии: шины ушли под снег по самые колесные арки. Спасатели по пути к месту происшествия подсказали, как можно освободить автомобиль, а уже через несколько минут женщина сообщила специалистам, что смогла самостоятельно вернуться на дорогу.

На выручку в такой ситуации могут прийти не только госавтоинспекторы и спасатели, но и просто неравнодушные южноуральцы. Жительница Фершампенуаза Елена Лихобабина вчера разместила пост в местной группе: она предложила бесплатный ночлег тем, кто застрял посреди заснеженной трассы.

«Мы сами пару лет назад попали в схожую ситуацию, только тогда снегопад с сильным ветром сопровождался еще и морозами. С нами был маленький ребенок. Нам тогда повезло выскочить из снежного плена, но после этого подумала, что неплохо было бы приютить и обогреть тех, кто застрял в дороге. Вчера на мое объявление никто не откликнулся, но в 2021 году был случай, когда у нас пару дней жила семья из трех человек, у которых машина оказалась в снегу», — рассказала информагентству Елена Лихобабина.





Сегодня, хоть и погода стала лучше, все же без инцидентов не обошлось. На 1593-м километре трассы М-5 сотрудники ГИБДД помогали водителю грузовика Volvo, у которого «накрылась» топливная система. Фура встала на довольно оживленном участке трассы, причем на подъеме, поэтому движение в сторону Челябинска оказалось затруднено. Инспекторы уже не в первый раз призывают водителей отказаться от дальних поездок, особенно в направлении горнозаводской зоны.

«Уважаемые автомобилисты, при планировании поездок на дальние расстояния внимательно следите за прогнозом погоды, учитывайте состояние дорог после снегопадов и оттепелей, избегайте участки, где затруднено движение автотранспорта!» — советуют, в свою очередь, в поисково-спасательной службе Челябинской области.

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта заявили, что специалисты сегодня продолжают очищать трассы областного значения. На дорогах работает 201 единица техники. На юге области местами затруднено движение, но дорожники продолжают свою интенсивную работу. Трудности наблюдаются в Карталинском, Нагайбакском, Агаповском и Кизильском районах.