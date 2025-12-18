Снежный барс Серебряна уехала из Челябинска и начинает новую жизнь в Новосибирске

Люди не теряют надежды на создание пары барсов и появление потомства

Самка снежного барса по кличке Серебряна, прибывшая из Челябинска, осваивается в Новосибирском зоопарке, сообщает gorsait.ru. Переезд редкого хищника связан с программой сохранения и размножения вида. В Челябинске у пары Серебряны и самца Ермака не появлялось потомства. И для дамы подобрали нового партнера.

Серебряна находилась в Челябинске по договору временного содержания с 2023 года. На днях ее доставили в сибирский зоопарк специальным автотранспортом. Как сообщили в пресс-службе учреждения, дорогу животное перенесло хорошо. Сейчас оно находится на обязательном карантине и постепенно адаптируется к новому дому. Знакомство с самцом запланировано после завершения всех ветеринарных процедур.

По словам сотрудников, эта скромная и даже стеснительная дама, которая на прежнем месте часто держалась в тени, начинает в Сибири новую главу жизни. Персонал окружает ее особым вниманием и заботой, чтобы минимизировать стресс и помочь освоиться в незнакомой обстановке.

Несмотря на осторожный характер Серебряны, сотрудникам уже удалось заснять ее во время одной из первых прогулок.

«Посмотрите, какая она изящная, загадочная и невероятно красивая!» — делятся впечатлением от новой обитательницы в официальном сообществе Новосибирского зоопарка.