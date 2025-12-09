Снежный барс Серебряна переезжает из Челябинска в Новосибирск

Там она попробует построить личную жизнь

Снежный барс Серебряна уезжает из Челябинского зоопарка. Ее отправят в Новосибирск — строить отношения с местным самцом, рассказали в пресс-службе зоопарка.

Дело в том, что Серебряна была в Челябинске по договору временного содержания, чтобы построить семью с барсом Ермаком. Однако потомства союз так и не принес, поэтому договор решили не продлять. Поэтому красотка уехала в Новосибирский зоопарк.

«Не будем же мы такую шикарную даму держать просто для себя, верно? Надо дать ей возможность принести прекрасное потомство. Ведь эти кошки такие редкие и такие необыкновенные. Конечно, нам было невероятно грустно расставаться. Серебрянка приехала к нам шипучей дамой, а потом привыкла, одобрила нас всех и стала очень общительной, а мы к ней сильно прикипели», — поделились сотрудники.

В Челябинском зоопарке Серебряне пожелали счастья, обретения семьи и маленьких котят.

Также в зоопарке уже сообщили, что к Ермаку вскоре приедет другая самка. Вместе они будут жить в новом большом вольере.