Снежный атмосферный вихрь пронесется через Челябинскую область 4 февраля

В регионе ожидаются снежные заносы и порывистый ветер

В среду, 4 февраля, волновой циклон принесет в Челябинскую область снег. Ветер усилится. Температура воздуха сохранится повышенной и местами поднимется до −3°C, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −15°C, днем на порядок выше — около −3…−5°C. Снег. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит −12…−17°C, на крайнем западе заметно выше — около −5°C. Днем градусники покажут от −3 до −8°C. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами снежные заносы и гололедица. Ветер южного направления, до 9 метров в секунду, ночью с порывами до 14 метров в секунду.

Похолодает и в соседнем регионе. О понижении температуры до –28 градусов в Башкирии сообщает Башинформ.ру.