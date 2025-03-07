Снежные и теплые выходные ожидаются на Южном Урале

Ветер будет слабым

В предстоящие выходные, 8 и 9 марта, в Челябинской области пройдет небольшой снег, в отдельных районах осадки ожидаются существенными. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшой плюс, на остальной территории — слабый минус.

В Челябинске в субботу ожидается небольшой снег. Ночью температура снизится до −15°C, днем поднимется до −3...−5°C. Ветер восточный, от 3 до 8 метров в секунду. В воскресенье облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В ночные часы градусники покажут около −16°C, в дневные — до −2...−4°C. Ветер слабый.

В субботу снегопад может пройти на западе Челябинской области, на остальной территории синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью от −7 до −12°C, днем — от +2 до −6°C. Ветер восточный, слабый. Утром местами туман, изморозь и гололед. В воскресенье умеренный снег пройдет на севере региона, на остальной территории осадки будут слабыми. Ночью температура будет варьироваться в пределах от −10 до −20°C, днем — от −2 до −7°C. Ветер северо-западный с переходом на южный, от 3 до 8 метров в секунду.