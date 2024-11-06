Снежные бури ожидаются в Челябинской области 6 ноября

В регионе действует штормовое предупреждение

Сегодня, 6 ноября, в Челябинской области прогнозируют снегопады, метели и штормовой ветер. На дорогах будет скользко. Температура воздуха местами опустится почти до −5°C. Рассказываем о погоде подробнее.

До −5°C будет в Челябинске. Облачно, снег, временами сильный. На отдельных участках дорог снежные заносы и гололедица от наката. Ветер восточный, северо-восточный, до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Магнитогорске температура опустится до −3°C. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер северного направления, до 4 метров в секунду

В Миассе погода под копирку.

В Сатке отметка на градуснике достигнет −4°C. Снег, во второй половине дня осадки усилятся. Ветер северного направления, 3 метра в секунду.

Небольшой минус и дождь со снегом ожидаются в Аше. Ветер северного направления, до 4 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе покажут от −1 до −6°C. День выдастся снежным. Локально осадки будут интенсивными. На отдельных участках дорог ожидаются снежные заносы и метели. Ветер восточного направления, до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 20 метров в секунду.