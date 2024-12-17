Снежную погоду со штормовым ветром обещают в Челябинской области 17 декабря

Несмотря на непогоду, будет тепло

Сегодня, 17 декабря, в Челябинской области температура воздуха поднимется выше −5°C. День выдастся снежным и ветреным, на дорогах будет скользко, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут около −4°C. Пройдет небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер южный, до семи метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе поднимется до −5°C. Пасмурно, во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер южного направления, пять метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −5°C. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер южный, шесть метров в секунду.

Показания термометров в Златоусте достигнут −6°C. День выдастся хмурым, вечером пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный, до четырех метров в секунду.

Отметка на градуснике в Аше зафиксируется на −1°C. Небольшой снег. Ветер южный, до пяти метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от −2 до −7°C. Небольшой снег, местами умеренный. На большей части территории синоптики прогнозируют метели. Также южноуральцев предупреждают о снежных заносах и гололеде на дорогах. Ветер южной четверти, от 8 до 13 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду.