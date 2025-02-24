Снежную погоду прогнозируют в Челябинской области 24 февраля

День выдастся ветреным

Сегодня, 24 февраля, на большей части территории Челябинской области пройдет снег. На юге региона будет бушевать непогода. Морозов не ожидается. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Столбики термометров в Челябинске поднимутся до −6...−8°С. Вероятен слабый снег. Ветер северо-восточный, около 5 метров в секунду.

Температура в Миассе приблизится к −10°С. Небольшой снег должен начаться ближе к вечеру. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут около −9°С. Слабый снег усилится к ночи. Ветер восточного направления, слабый.

Жителям Магнитогорска и Верхнеуральска обещают около −9°С и снегопады. Ветер северный, до 8 метров в секунду.

Снежный день достанется карталинцам. Столбики термометров покажут −8°С. Ветер северного направления, 9 метров в секунду.

До −5°С будет в Аше. Снег. Ветер северо-восточный, около 4 метров в секунду.

В Озерске, Верхнем Уфалее и Снежинске ожидается −10°С. Пасмурно. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду

В целом температура в регионе составит от −4 до −9°С. В северных районах области местами пройдет небольшой снег, в южных — локально умеренный. В отдельных районах не исключаются метели. На дорогах гололедица от наката. Ветер восточного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.