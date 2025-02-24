Сегодня, 24 февраля, на большей части территории Челябинской области пройдет снег. На юге региона будет бушевать непогода. Морозов не ожидается. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.
Столбики термометров в Челябинске поднимутся до −6...−8°С. Вероятен слабый снег. Ветер северо-восточный, около 5 метров в секунду.
Температура в Миассе приблизится к −10°С. Небольшой снег должен начаться ближе к вечеру. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду.
Градусники в Златоусте покажут около −9°С. Слабый снег усилится к ночи. Ветер восточного направления, слабый.
Жителям Магнитогорска и Верхнеуральска обещают около −9°С и снегопады. Ветер северный, до 8 метров в секунду.
Снежный день достанется карталинцам. Столбики термометров покажут −8°С. Ветер северного направления, 9 метров в секунду.
До −5°С будет в Аше. Снег. Ветер северо-восточный, около 4 метров в секунду.
В Озерске, Верхнем Уфалее и Снежинске ожидается −10°С. Пасмурно. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду
В целом температура в регионе составит от −4 до −9°С. В северных районах области местами пройдет небольшой снег, в южных — локально умеренный. В отдельных районах не исключаются метели. На дорогах гололедица от наката. Ветер восточного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.