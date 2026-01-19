Снежную погоду пообещали жителям Челябинской области 19 января

Ветра почти не будет

Сегодня, 19 января, жителей Челябинской области ждет погожий зимний день со слабым ветром, умеренным снегом и комфортной температурой около −10°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −8°С. Пройдет снег. Ветер юго-западный, до 2 метров в секунду.

В Миассе сегодня тоже снежно. Градусники покажут −11°С.

В Бакале — около −14°С и небольшие осадки.

В Бредах и Карталах день выдастся пасмурным, но бесснежным. Столбики термометров зафиксируются на −11°С. Ветер западный, 5 метров в секунду.

В горных районах ожидается слабый снег и около −11...−13°С. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

В целом температура в регионе составит от −6 до −11°С. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах локально гололед. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.