Снежную и ветреную погоду прогнозируют в Челябинской области

При этом в регионе будет тепло

Сегодня, 9 февраля, в Челябинской области обещают потепление до −2 градусов. При этом погода в регионе будет пасмурной и ветреной, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске прогнозируют около −13°C, днем столбики термометров поднимутся до 2—4 градусов со знаком минус. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах региона пройдет небольшой снег. В утренние часы температура воздуха составит около −12°C, местами ниже. Днем будет до минус 2—7 градусов Цельсия, в низинах обещают более холодную погоду — до −13°C. Ветер западного направления 4—9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.