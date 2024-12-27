Снежно и ветрено будет в Челябинской области 27 декабря

В регионе существенно потеплеет

Сегодня, 27 декабря, в Челябинской области местами будет бушевать непогода: синоптики обещают снег, метели и штормовой ветер. На большей части территории температура воздуха поднимется выше −5°C, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут от −1 до −3°C. Пройдет небольшой снег. Ветер западного направления, около 8 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске составит около −3°C. День выдастся хмурым, но снега не обещают. Ветер юго-западный, до 8 метров в секунду.

В Миассе столбики термометров покажут −2°C. Небольшой снег. Ветер западного направления, около 7 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Златоусте остановится на −5°C. Интенсивность осадков будет варьироваться от небольшого снега до умеренного в течение дня. Ветер западный, 9 метров в секунду.

До −1°C может потеплеть в Троицке. В первой половине дня снегопад. Ветер юго-западный, около 8 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от −1 до −6°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. В северных и крайне восточных районах осадки будут умеренными. Локально метели. Ветер западного направления, от 9 до 13 метров в секунду, порывы от 15 до 20 метров в секунду.