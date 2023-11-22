Снежная погода сохранится в Челябинской области

Температура воздуха на территории региона будет варьироваться от плюсовой до минусовой

Сегодня, 22 ноября, в Челябинской области начавшиеся накануне осадки не прекратятся. Местами в регионе сохранятся плюсовая температура и сильный ветер, на остальной территории будет небольшой минус, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы температура воздуха в Челябинске составит около −4°C, днем установится в пределах от −1 до −3°C. Ветер преимущественно восточной четверти 6—11 метров в секунду. Облачно, пройдет мокрый снег.

В Челябинской области утром синоптики обещают около −1°C, в отдельных районах значительно ниже. Днем в южных районах потеплеет до +3°C, в целом по региону прогнозируют от −5 до 0°C. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и снега, переходящего в дождь, местами до умеренных. На дорогах гололед. Ветер восточного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.